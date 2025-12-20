भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने दे दी खुशखबरी, कहा- दोबारा बेटा हुआ है
क्या है खबर?
कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के घर खुशियों ने फिर दस्तक दी है। दोनों दूसरी बार माता-पिता बने हैं और अब उन्होंने खुद ये ऐलान भी कर दिया है। अपने दूसरे बेटे के जन्म के एक दिन बाद भारती और हर्ष ने एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर प्रशंसकों को ये खुशखबरी दी, जिस पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं।
ऐलान
लिंबाचिया परिवार में फिर से बेटा हुआ है- भारती-हर्ष
भारती और हर्ष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ही पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'लिंबाचिया परिवार में फिर से बेटा हुआ है।' भारती और हर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस व सितारे उन्हें दूसरी बार माता-पिता बनने पर शुभकामनाएं दे रहे है। अभिनेत्री रश्मि देसाई ने लिखा, 'गोला और मम्मी-पापा को बधाई।' उनके अलावा अदा खान और प्रतीक सहजपाल जैसे कई कलाकारों ने उन्हें मुबारकबाद दी है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
December 20, 2025
दूसरा बच्चा
41 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं भारती
बता दें कि 41 की उम्र में भारती दूसरी बार मां बनी हैं। दरअसल, 19 दिसंबर की सुबह भारती अपने शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचने वाली थीं। सुबह अचानक उन्हें असहज महसूस हुआ और कुछ ही देर में स्थिति ऐसी बनी कि बिना देर किए उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों की निगरानी में उनकी डिलीवरी कराई गई, जिसमें उन्होंने बेटे को जन्म दिया।
पहला बच्चा
साल 2022 में हर्ष-भारती ने किया था अपने पहले बच्चे का स्वागत
भारती और हर्ष की मुलाकात टीवी शो 'कॉमेडी सर्कस' के सेट पर हुई थी। जहां भारती शो में प्रतियोगी थीं, वहीं हर्ष बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम कर रहे थे। शो के दौरान हर्ष को भारती से प्यार हो गया और 1 साल साथ काम करने के बाद उन्होंने उन्हें प्रपोज किया। 7 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 2017 में धूमधाम से शादी की। इसके बाद साल 2022 में उन्होंने अपने पहले बेटे गोला का स्वागत किया।