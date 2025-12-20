भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने दे दी खुशखबरी, कहा- दोबारा बेटा हुआ है

कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के घर खुशियों ने फिर दस्तक दी है। दोनों दूसरी बार माता-पिता बने हैं और अब उन्होंने खुद ये ऐलान भी कर दिया है। अपने दूसरे बेटे के जन्म के एक दिन बाद भारती और हर्ष ने एक प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर प्रशंसकों को ये खुशखबरी दी, जिस पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं।

ऐलान लिंबाचिया परिवार में फिर से बेटा हुआ है- भारती-हर्ष भारती और हर्ष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ही पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'लिंबाचिया परिवार में फिर से बेटा हुआ है।' भारती और हर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस व सितारे उन्हें दूसरी बार माता-पिता बनने पर शुभकामनाएं दे रहे है। अभिनेत्री रश्मि देसाई ने लिखा, 'गोला और मम्मी-पापा को बधाई।' उनके अलावा अदा खान और प्रतीक सहजपाल जैसे कई कलाकारों ने उन्हें मुबारकबाद दी है।

दूसरा बच्चा 41 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं भारती बता दें कि 41 की उम्र में भारती दूसरी बार मां बनी हैं। दरअसल, 19 दिसंबर की सुबह भारती अपने शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचने वाली थीं। सुबह अचानक उन्हें असहज महसूस हुआ और कुछ ही देर में स्थिति ऐसी बनी कि बिना देर किए उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों की निगरानी में उनकी डिलीवरी कराई गई, जिसमें उन्होंने बेटे को जन्म दिया।

