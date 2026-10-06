जिप्सी रोज और केन के परिवार में हुई सुलह, पुराने मतभेद भुलाकर रचा नया रिश्ता

केन के माता-पिता ने साफ कर दिया है कि वे जो कुछ हुआ, उसके लिए जिप्सी को दोषी नहीं मानते हैं और आज भी उनके साथ उनके दोस्ताना संबंध हैं।

केन को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिप्सी ने केन के परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक निजी श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया।

इसके अलावा, उन्होंने ऑनलाइन बुलिंग से लड़ने के लिए 'केनन्स लॉ' नाम की एक याचिका भी शुरू की है। जिप्सी का कहना है कि यह मुद्दा उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि केन को इस बुरे दौर से गुजरना पड़ा था।