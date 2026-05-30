'रामायण' को दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्म बनाने की तैयारी, हॉलीवुड की ये दिग्गज हस्तियां संभालेंगी कमान मनोरंजन May 30, 2026

नितेश तिवारी की 'रामायण' साल 2026 और 2027 की दिवाली पर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में है। इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। हॉलीवुड के जाने-माने स्टंट एक्सपर्ट गाय नॉरिस (मैड मैक्स: फ्यूरी रोड) और टेरी नोटरी (प्लेनेट ऑफ द एप्स) इस फिल्म से जुड़ गए हैं। ये दोनों मिलकर फिल्म के जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और स्टंट डिजाइन करेंगे। मकसद है कि भारतीय पौराणिक कथाओं को दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्शन और विजुअल्स के साथ पेश किया जाए।