शिकायतकर्ता ने मांग की कि रंधावा या उनकी टीम अपने आधिकारिक सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक तौर पर यह आश्वासन दे कि 12 दिसंबर को होने वाले कॉन्सर्ट में ऐसे कोई बोल या परफॉर्मेंस शामिल नहीं होगी जो शीले पदार्थों को बढ़ावा देते या महिमामंडन करती हो।

उन्होंने गायक को 7 दिन में लिखित जवाब देने और अपना पक्ष रखने की बात कही, और ऐसा न करने पर मामले को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के सामने उठाने की चेतावनी दी।