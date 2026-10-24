गुरु रंधावा की 3 साल बाद स्टेज पर धमाकेदार वापसी, दिल्ली में रोबोट्स संग थिरकेंगे गायक

गायक गुरु रंधावा 3 साल बाद स्टेज पर वापसी करने जा रहे हैं। उनका कॉन्सर्ट ‘द सिरा एरा लाइव इन कॉन्सर्ट’ 12 दिसंबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इस बार कॉन्सर्ट में संगीत के साथ रोबोट्स और नई तकनीक भी देखने को मिलेगी। इसका मकसद दर्शकों को एक अलग अनुभव देना है। इस कार्यक्रम को सारेगामा लाइव, वार्नर म्यूजिक और आर-रिद्म्स मिलकर पेश कर रहे हैं।