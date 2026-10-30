गुरप्रीत घुग्गी ने अफेयर की खबरों पर प्रतिक्रिया दी

'बिग बॉस 20' की लव गिल संग नाम जुड़ने पर भड़के गुरप्रीत घुग्गी, दी कानूनी चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 05:42 pm Oct 30, 202605:42 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहीं लव गिल और पंजाबी अभिनेता गुरप्रीत घुग्गी के कथित अफेयर की खबरें कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हैं। हालांकि, अब अभिनेता ने इन अफवाहों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। एक वीडियो स्टेटमेंट में विवाद पर बात करते हुए, गुरप्रीत ने इन दावों को अपनी इमेज खराब करने का एक कथित एजेंडा बताया और संकेत दिया कि वह मामले को कोर्ट में ले जाएंगे।