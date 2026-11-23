गुरमीत का तरीका भरोसा और पारदर्शिता पर टिका है। उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं उनके अभिनेका खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करें, खासकर संवेदनशील दृश्यों के दौरान।

आजकल मनोरंजन जगत में सही प्रतिनिधित्व को लेकर खूब बातें हो रही हैं। ऐसे में सिंह को उम्मीद है कि उनकी यह प्रक्रिया अभिनेता को ज्यादा नियंत्रण देगी और कहानी भी दमदार तरीके से आगे बढ़ेगी।