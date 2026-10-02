अब सिर्फ एक सीरीज नहीं रहेगा 'मिर्जापुर', निर्देशक गुरमीत सिंह ने किया बड़ी योजना का इशारा
'मिर्जापुर' के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। निर्देशक गुरमीत सिंह ने यह पुष्टि की है कि इस मशहूर फ्रैंचाइज का दायरा अब और भी बड़ा होने वाला है।
इस साल पहली बार सिनेमाघरों में आई 'मिर्जापुर: द मूवी' की जबरदस्त कामयाबी के बाद, गुरमीत ने संकेत दिए हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमें इस कहानी के किरदारों का क्रॉसओवर और एक साझा ब्रह्मांड (शेयर्ड यूनिवर्स) भी देखने को मिल सकता है।
उन्होंने नए प्रयोगों और दिशाओं के बारे में बात करते हुए कहा, "कभी भी ना मत कहो।"
'मिर्जापुर' ने कमाए 270 करोड़ से ज्यादा
'मिर्जापुर' को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से निकालकर बड़े पर्दे तक लाना कोई आसान काम नहीं था। टीम को CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) के दिशानिर्देशों को पूरा करने और फिल्म को सर्टिफिकेट दिलाने के लिए कुछ दृश्यों में बदलाव करने पड़े।
इन सब के बावजूद, फिल्म ने सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर 270 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कमाई की। एक दिलचस्प बात यह भी है कि निर्देशक सिंह ने कहा कि उनका ध्यान बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर बिल्कुल नहीं है।
उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहानी का अगला पड़ाव कोई नई फिल्म होगी या फिर स्ट्रीमिंग के लिए एक और सीजन आएगा।