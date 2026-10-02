अब सिर्फ एक सीरीज नहीं रहेगा 'मिर्जापुर', निर्देशक गुरमीत सिंह ने किया बड़ी योजना का इशारा

'मिर्जापुर' को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से निकालकर बड़े पर्दे तक लाना कोई आसान काम नहीं था। टीम को CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) के दिशानिर्देशों को पूरा करने और फिल्म को सर्टिफिकेट दिलाने के लिए कुछ दृश्यों में बदलाव करने पड़े।

इन सब के बावजूद, फिल्म ने सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर 270 करोड़ रुपये से ज्यादा का शानदार कमाई की। एक दिलचस्प बात यह भी है कि निर्देशक सिंह ने कहा कि उनका ध्यान बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर बिल्कुल नहीं है।

उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहानी का अगला पड़ाव कोई नई फिल्म होगी या फिर स्ट्रीमिंग के लिए एक और सीजन आएगा।