दिवाली के पटाखों से जली गुरफतेह पीरजादा की बालकनी और कमरा, लोगों की बेवकूफी पर भड़के

अभिनेता ने लिखा, 'एक ऐसा देश, जो बच्चे पैदा करने को लेकर जुनूनी है, उसे इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं कि वे बच्चे कैसी हवा में सांस लेंगे। न कोई शासन और न कोई जवाबदेही। जो पालतू जानवर या आवारा पशु हैं, उन्होंने क्या झेला होगा, इस बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता।'

गुरफतेह ने दिवाली की शाम मुंबई के AQI नंबर का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जो बढ़कर 521 तक पहुंच गया था।