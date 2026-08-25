'गनमास्टर G9' का धमाकेदार टीजर हुआ जारी, इमरान हाशमी के एक्शन ने चौंकाया

फिल्म का टीजर 'एजेंट जी9' उर्फ 'ईश्वर' से मिलवाता है, जिसका किरदार इमरान निभा रहे हैं।

वह दुनिया के सामने साधारण जिंदगी जीता है, लेकिन पर्दे के पीछे वह देश की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक और सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है।

जासूसी, गोलियों की गड़गड़ाहट और एक्शन के बीच, इमरान और जेनेलिया की प्रेम-कहानी की झलक भी दिखती है।

फिल्म में अपारशक्ति खुराना नकारात्मक किरदार में नजर आएंगे। यह 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।