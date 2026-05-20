'गुल्लक सीजन 5' का ट्रेलर जारी; इस बार घर की मरम्मत और जिम्मेदारी उठाने की बारी

लेखन ज्योति सिंह 03:10 pm May 20, 202603:10 pm

क्या है खबर?

द वायरल फीवर (TVF) ने अपनी लोकप्रिय सीरीज 'गुल्लक सीजन 5' का ट्रेलर जारी कर दिया है। सोनी लिव पर प्रसारित होने वाली यह सीरीज पिछले 5 सीजन के साथ दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना चुकी है और अब इसका नया सीजन आने को तैयार है। ट्रेलर के साथ स्ट्रीमिंग तारीख का ऐलान भी किया गया है। हालांकि, 5वें सीजन में दर्शकों को नए 'अन्नू भइया' नजर आएंगे, जिसे अनंत वी जोशी निभा रहे हैं।