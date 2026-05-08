सीरीज 'गुल्लक' का 5वां सीजन लौटने काे तैयार, टीजर में बदले दिखे 'अन्नू भइया'

Wahi rangat. Wahi aadatein. Wahi shararatein. ✨

Ab Pehchaan toh ho gayi inki !

Hamare Annu Mishra phir aa rahe hain naye kisse lekar, apne pyaare Mishra parivaar ke saath ❤️



Gullak Season 5 streaming soon, exclusively on Sony LIV#NayeHisseNayeKisse #GullakOnSonyLIV #Gullak5 pic.twitter.com/ZVKGk048wO