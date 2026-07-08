गुल पनाग का ZEE5 पर फूटा गुस्सा, बोलीं-'सतलुज' हटाना पंजाब के कड़वे इतिहास को मिटाने जैसा मनोरंजन Jul 08, 2026

अभिनेत्री गुल पनाग ने OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर आरोप लगाया है कि उसने अभिनेता दिलजीत दोसांझ की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'सतलुज' को हटा दिया है। गुल पनाग का मानना है कि भारत के मुश्किल और जटिल इतिहास से जुड़ी कहानियों को इस तरह छुपाया नहीं जाना चाहिए। फिल्म 'सतलुज' की कहानी पंजाब में हुए उग्रवाद के दौर पर आधारित है, जिसे वो एक कड़वा सच मानती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी फिल्मों को सिर्फ इसलिए हटाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे दर्शकों को असहज या विचलित कर सकती हैं, बल्कि इतिहास के हर पहलू को ईमानदारी से सामने लाया जाना चाहिए।