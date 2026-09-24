'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' पर चढ़ा 'छठ पूजा' का रंग

टीवी शो 'क्योंकि सास...2' में गुजराती बहुओं ने मनाई छठ पूजा, गौरी प्रधान ने दिखाई तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 08:09 pm Sep 24, 202608:09 pm

क्या है खबर?

टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' अपने दूसरे सीजन के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। चूकि शो गुजराती परिवार की कहानी पर आधारित है, इसलिए नवरात्रि जैसे त्योहारों और परंपराओं को शो में बखूबी पेश किया जाता रहा है। हालांकि, पहली बार शो के इतिहास में कुछ अलग देखने को मिलेगा। दरअसल, आगामी एपिसोड में दर्शक 'वीरानी परिवार' की बहुओं को 'छठ पूजा' मनाते देखेंगे। इसकी एक झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिली है।