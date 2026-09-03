जाने-माने गुजराती संगीतकार गौरांग व्यास का हुआ निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि
मनोरंजन
गुजराती संगीत जगत ने एक महान कलाकार खो दिया है। गुजराती संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले गौरंग व्यास का 87 साल की उम्र में निधन हो गया।
वे मशहूर संगीतकार अविनाश व्यास के बेटे थे और उन्होंने 'दिकरी तो परकी थापण' जैसे कई क्लासिक गाने दिए, जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाते हैं।
पीएम मोदी ने गौरंग के योगदान को किया याद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरंग को एक जाने-माने संगीतकार बताया, जिन्होंने गुजरात के संगीत पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
वहीं, अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने यह बात दोहराई कि गौरंग ने गुजराती संगीत की दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई थी और कई फिल्मों व अनगिनत रचनाओं के जरिए बेजोड़ योगदान दिया।