किताब छपवाने का खर्चा भूलें, JLF और ग्रोव फाउंडेशन लाए मुफ्त कार्यक्रम

आवेदन करने के लिए आपको अपनी किताब का पहला अध्याय और एक सारांश (सिनॉप्सिस) भेजना होगा। अगर आप लंबी सूची में चुने जाते हैं, तो आपसे पूरा पांडुलिपि मांगा जाएगा, जिसकी एक जूरी जांच करेगी।

इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि चुने गए लेखकों को मेंटरशिप, प्रोफेशनल एडिटिंग, कवर डिजाइन और प्रोडक्शन से जुड़ी हर तरह की मदद मिलेगी।

ग्रोव फाउंडेशन की प्रमुख कल्पना स्वामीनाथन के मुताबिक, इंप्रिंट का लक्ष्य नए लेखकों की आवाज को पाठकों तक पहुंचाना और प्रकाशन प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ बनाना है।