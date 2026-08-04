किताब छपवाने का खर्चा भूलें, JLF और ग्रोव फाउंडेशन लाए मुफ्त कार्यक्रम
ग्रोव फाउंडेशन और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) ने 'इंप्रिंट' नाम से एक मुफ्त पब्लिशिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इसका सीधा मकसद नए लेखकों को किताबों की दुनिया में आने का मौका देना है।
यह उन बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए है, जो अक्सर नए लेखकों को झेलनी पड़ती हैं- जैसे सही प्रकाशक ढूंढना और खुद से किताब छापने के भारी-भरकम खर्च से बचना।
इसी वजह से पूरे भारत से अब तक लगभग 1,500 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए अपना नाम दर्ज कराया है।
आवेदक पहला अध्याय और सारांश भेजेंगे
आवेदन करने के लिए आपको अपनी किताब का पहला अध्याय और एक सारांश (सिनॉप्सिस) भेजना होगा। अगर आप लंबी सूची में चुने जाते हैं, तो आपसे पूरा पांडुलिपि मांगा जाएगा, जिसकी एक जूरी जांच करेगी।
इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि चुने गए लेखकों को मेंटरशिप, प्रोफेशनल एडिटिंग, कवर डिजाइन और प्रोडक्शन से जुड़ी हर तरह की मदद मिलेगी।
ग्रोव फाउंडेशन की प्रमुख कल्पना स्वामीनाथन के मुताबिक, इंप्रिंट का लक्ष्य नए लेखकों की आवाज को पाठकों तक पहुंचाना और प्रकाशन प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ बनाना है।