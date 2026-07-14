केरलम की 'ग्रैनी' ने मचाया तहलका, लॉस एंजिल्स शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म' का मिला पुरस्कार
कोच्चि के अनंतरामन अजय की पहली शॉर्ट फिल्म 'ग्रैनी' एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी के तौर पर इन दिनों काफी चर्चा में है। 41 मिनट लंबी यह मलयालम फिल्म रोनी नाम के एक केयरगिवर की कहानी कहती है।
उसे केरलम के एक दूर-दराज के गांव में एक रहस्यमयी 'ग्रैनी' की देखभाल के लिए भेजा जाता है। के. पी. ए. सी. लीला के शानदार अभिनय ने फिल्म में जान डाल दी है।
इसी कारण फिल्म ने 2026 के लॉस एंजिल्स शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म' का पुरस्कार अपने नाम किया। इसे कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी दिखाया जा चुका है।
'ग्रैनी' ने यूट्यूब पर 30 लाख व्यूज का आंकड़ा किया पार
इस महीने यूट्यूब पर रिलीज होने के बाद, 'ग्रैनी' ने अपने डरावने माहौल और दमदार अभिनय की वजह से 30 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं।
अजय ने इस फिल्म को अपनी ही एक छोटी कहानी पर बनाया है और इसकी शूटिंग उन्होंने सिर्फ एक महीने में अपनी पुश्तैनी हवेली में पूरी की। भले ही कई लोगों ने फिल्म को लंबा करने की सलाह दी, लेकिन अजय ने इसे छोटा ही रखा ताकि इसका असर दर्शकों पर ज्यादा गहरा हो।