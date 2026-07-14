केरलम की 'ग्रैनी' ने मचाया तहलका, लॉस एंजिल्स शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म' का मिला पुरस्कार

कोच्चि के अनंतरामन अजय की पहली शॉर्ट फिल्म 'ग्रैनी' एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी के तौर पर इन दिनों काफी चर्चा में है। 41 मिनट लंबी यह मलयालम फिल्म रोनी नाम के एक केयरगिवर की कहानी कहती है।

उसे केरलम के एक दूर-दराज के गांव में एक रहस्यमयी 'ग्रैनी' की देखभाल के लिए भेजा जाता है। के. पी. ए. सी. लीला के शानदार अभिनय ने फिल्म में जान डाल दी है।

इसी कारण फिल्म ने 2026 के लॉस एंजिल्स शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म' का पुरस्कार अपने नाम किया। इसे कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी दिखाया जा चुका है।