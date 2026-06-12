ग्रैमी विजेता राकेश चौरासिया को प्रतिष्ठित भारतीय पुरस्कार से नवाजा गया 

ये होगा राकेश का पहला सरकारी पुरस्कार

इस मौके पर राकेश ने इसे अपनी जिंदगी का एक अहम पड़ाव बताया। उन्होंने जूरी को धन्यवाद दिया और कहा कि वे खुद को बेहद सम्मानित और आभारी महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पुरस्कार उनके लिए और भी खास है, क्योंकि यह उन्हें मिला पहला सरकारी सम्मान है।

अपनी बात समाप्त करते हुए उन्होंने पूरे दिल से 'जय हिंद' कहा। गौरतलब है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।