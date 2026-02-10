गोविंदा ने पत्नी सुनीता के आरोपों पर सफाई दी

गोविंदा ने पत्नी सुनीता के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने परिवार के लिए राजनीति छोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 10:40 am Feb 10, 202610:40 am

क्या है खबर?

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी निजी जिंदगी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा बटोर रहे हैं। पिछले दिनों सुनीता ने अपने पति पर बेटे यशवर्धन आहूजा के करियर का समर्थन न करने का आरोप लगाया था। अब अभिनेता ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि परिवार के लिए राजनीति से दूर हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने साजिद नाडियाडवाला से बात भी की थी, ताकि वह अपने बेटे का करियर बना सकें।