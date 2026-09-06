सुनीता आहूजा संग अनबन की खबरों पर छलका गोविंदा का दर्द, बोले- मां से प्रार्थना है सब ठीक हो जाए

हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ रिश्तों में आई खटास और अफेयर की अफवाहों पर भी चर्चा हुई। हालांकि, गोविंदा ने सीधे तौर पर इन आरोपों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका दर्द और उलझन साफ झलक रही थी।

गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं मां से प्रार्थना करता हूं कि ये सब जल्द साफ हो जाए और गोविंदा इन चीजों को ठीक कर पाए।" उनके इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वो अपने और सुनीता के बीच चल रही अनबन को सुलझाना चाहते हैं और हालात को बेहतर करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं।