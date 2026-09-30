गोविंदा-कोमल रानी के अफेयर की अफवाहों पर भड़कीं कुब्रा सैत, सोशल मीडिया पर दिया करारा जवाब

अभिनेत्री कुब्रा सैत ने हाल ही में उन अफवाहों पर अपनी बात रखी है, जिनमें गोविंदा को उनकी फिल्म 'रूपा' की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा था। इन अफवाहों को तब हवा मिली, जब दोनों को कई बार साथ देखा गया। गोविंदा ने इन रोमांटिक रिश्तों की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। उनका कहना है कि कोमल के साथ उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर है। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी इन अटकलों पर अपनी राय दी है।