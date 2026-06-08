गोविंदा, अनिल और रितेश में मेजबानी का महा मुकाबला, नए रियलिटी शो में कौन मारेगा बाजी?
भारत में एक बड़ा और नया रियलिटी शो जल्द आने वाला है। हर तरफ बस इसी बात की चर्चा है कि इसकी मेजबानी आखिर कौन करेगा।
बॉलीवुड के 3 जाने-माने सितारे, गोविंदा, अनिल कपूर और रितेश देशमुख इस दौड़ में शामिल हैं। इस शो की सबसे खास बात यह है कि हर एपिसोड में नए प्रतियोगी देखने को मिलेंगे, जिससे हर बार दर्शकों को कुछ बिल्कुल अलग और नया अनुभव मिलेगा।
शो के पहले प्रोमो की शूटिंग मुंबई में चल रही है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि आखिर इसकी कमान कौन संभालेगा।
इस शो से टीवी पर हलचल की है उम्मीद
इस रियलिटी शो का अनोखा फॉर्मेट और इसमें सितारों की दमदार मौजूदगी इसे टीवी पर खूब धूम मचाने वाला है। इन तीनों संभावित मेजबानों का अपना-अपना अलग अंदाज है।
गोविंदा अपनी कॉमेडी के हुनर से हमेशा दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। वहीं, अनिल का लंबा अनुभव शो में एक गंभीरता जोड़ता है।
जबकि, रितेश की बहुमुखी प्रतिभा इसे और भी दिलचस्प बना सकती है। अब चाहे जिस भी सितारे को यह जिम्मेदारी मिले, दर्शक एक शानदार मनोरंजन की उम्मीद कर सकते हैं।