गोविंदा, अनिल और रितेश में मेजबानी का महा मुकाबला, नए रियलिटी शो में कौन मारेगा बाजी? मनोरंजन Jun 08, 2026

भारत में एक बड़ा और नया रियलिटी शो जल्द आने वाला है। हर तरफ बस इसी बात की चर्चा है कि इसकी मेजबानी आखिर कौन करेगा।

बॉलीवुड के 3 जाने-माने सितारे, गोविंदा, अनिल कपूर और रितेश देशमुख इस दौड़ में शामिल हैं। इस शो की सबसे खास बात यह है कि हर एपिसोड में नए प्रतियोगी देखने को मिलेंगे, जिससे हर बार दर्शकों को कुछ बिल्कुल अलग और नया अनुभव मिलेगा।

शो के पहले प्रोमो की शूटिंग मुंबई में चल रही है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि आखिर इसकी कमान कौन संभालेगा।