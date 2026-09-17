गौरी किशान का बड़ा बयान, मलयालम सिनेमा में पितृसत्ता पर जमकर बोलीं अभिनेत्री

गौरी ने अपने निजी अनुभव साझा किए, जैसे उन्होंने कैमरे के पीछे बहुत कम महिलाओं को देखा और कई बार उनकी क्षमताओं को कम करके आंका गया।

उन्होंने सभी से, खासकर पुरुषों से, इन पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और असल बदलाव लाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों में केवल आदर्श या बनी-बनाई छवि वाले नहीं, बल्कि और अधिक वास्तविक महिला किरदार दिखाने की मांग की।

उन्होंने साफ किया कि यह 'पुरुष बनाम महिला' की बहस नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान अवसर मिलने और किसी महिला को सिर्फ उसके लिंग के आधार पर एक दायरे में न बांधने की बात है।