अलविदा 2025: सितारों के बीच चमके ये निर्देशक, 2 ने तो बड़े-बड़ों की छुट्टी कर दी

साल 2025 जाते-जाते बॉलीवुड और साउथ को एक ऐसा तोहफा दे गया है, जो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। जहां नामी बैनर और बड़े सितारे इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाए रखने की जद्दोजहद में थे, वहीं कुछ नए निर्देशकों ने पहली ही दस्तक में दर्शकों का दिल जीत लिया। आज हम आपको बीते साल निर्देशन जगत में कदम रखने वाले उन नए निर्देशकों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने चर्चा के साथ-साथ खूब वाहवाही भी लूटी।

#1 आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने 2025 में निर्देशन की दुनिया में कदम रखते ही वो मुकाम हासिल कर लिया, जो बड़े-बड़े दिग्गजों के लिए एक सपना होता है। उनकी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि रेटिंग और लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए। इसी के साथ आर्यन IMDb की शीर्ष 10 निर्देशकों की सूची में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के निर्देशक भी बन गए थे।

#2 अश्विन कुमार साल 2025 में अश्विन कुमार ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं। उनकी एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने भारतीय सिनेमा में तकनीक और कहानी कहने के अंदाज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अश्विन ने साबित कर दिया कि अगर विजन मजबूत हो तो पौराणिक कहानियों को भी आधुनिक तकनीक के साथ दुनियाभर के दर्शकों के सामने गर्व से पेश किया जा सकता है। महज 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 325 करोड़ रुपये कमाए थे।

#3 बोमन ईरानी अपने दमदार अभिनय से सबका दिल जीतने वाले बोमन ईरानी ने भी साल 2025 में एक नई मिसाल पेश की। 60 की उम्र पार करने के बाद बोमन ने फिल्म 'द मेहता बॉयज' के साथ पहली बार निर्देशक की कुर्सी संभाली और दर्शकों के साथ-साथ समीक्षकों को भी अपने उम्दा निर्देशन का मुरीद बना लिया। उनकी इस फिल्म को न केवल भारत में सराहा गया, बल्कि शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में 'बेस्ट स्क्रीनप्ले' जैसे पुरस्कार से भी नवाजा गया।

