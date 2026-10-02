ऑस्कर की रेस में आई 'गोंधळ', 9 अक्टूबर से शुरू होंगे खास प्रीव्यू
निर्देशक संतोष दावखर की खूब चर्चित मराठी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'गोंधळ', 9 अक्टूबर से बड़े शहरों में खास प्रीव्यू स्क्रीनिंग के लिए तैयार है।
भारत की 99वीं एकेडमी अवार्ड्स में आने के तौर पर इसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में दिखाया जाएगा।
यह फिल्म महाराष्ट्र की पारंपरिक 'गोंधळ' लोक कला को एक दिलचस्प और आधुनिक कहानी के साथ जोड़ने के लिए खास है।
निर्देशक संतोष ने 'गोंधळ' के थिएटर अनुभव पर दिया जोर
निर्देशक संतोष का कहना है कि इन प्रीव्यू शोज का मकसद दर्शकों को 'गोंधळ' का वैसा अनुभव देना है, जैसा इसे असल में सिनेमाघरों में देखने पर मिलता है।
इशिता देशमुख और किशोर कदम जैसे सितारों के साथ, यह फिल्म स्थानीय संस्कृति को मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जोड़कर दिखाती है।
फिल्म पहले ही कई फिल्म फेस्टिवल्स में बड़े अवार्ड जीत चुकी है (इनमें IFFI में संतोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक और FIPRESCI अवार्ड भी शामिल है)।
जल्द ही इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। अगर आप कुछ अलग फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो इस पर नजर बनाए रखें।