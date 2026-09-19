संतोष दावखर की मराठी फिल्म 'गोंधल' की धूम, महाराष्ट्र के पारंपरिक अनुष्ठान की कहानी अब ऑस्कर के मंच पर
संतोष दावखर की मराठी फिल्म 'गोंधल' 2027 के ऑस्कर अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 33 फिल्मों में से 'गोंधल' को भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। फिल्म की कहानी महाराष्ट्र के पारंपरिक 'गोंधल' अनुष्ठान की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें रिश्तों, धोखे और मानवीय भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है।
रातभर की पूजा और भक्ति संगीत की समृद्ध विरासत अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर
फिल्म 'गोंधल' का नाम महाराष्ट्र के एक जीवंत पारंपरिक अनुष्ठान से लिया गया है। इस अनुष्ठान में कलाकार पूरी रात देवी-देवताओं की आराधना और सम्मान के लिए गीत गाते हैं, संगीत बजाते हैं, नृत्य करते हैं और धार्मिक कथाएं सुनाते हैं। ये आयोजन सामुदायिक भावना को मजबूत करने के साथ-साथ महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं और लोककथाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करता है। फिल्म 'गोंधल' इसी पारंपरिक विरासत को बड़े पर्दे पर लाकर इसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाती है।