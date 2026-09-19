संतोष दावखर की मराठी फिल्म 'गोंधल' की धूम, महाराष्ट्र के पारंपरिक अनुष्ठान की कहानी अब ऑस्कर के मंच पर

फिल्म 'गोंधल' का नाम महाराष्ट्र के एक जीवंत पारंपरिक अनुष्ठान से लिया गया है। इस अनुष्ठान में कलाकार पूरी रात देवी-देवताओं की आराधना और सम्मान के लिए गीत गाते हैं, संगीत बजाते हैं, नृत्य करते हैं और धार्मिक कथाएं सुनाते हैं। ये आयोजन सामुदायिक भावना को मजबूत करने के साथ-साथ महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं और लोककथाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करता है। फिल्म 'गोंधल' इसी पारंपरिक विरासत को बड़े पर्दे पर लाकर इसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाती है।