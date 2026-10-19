सेलेना गोमेज का चौंकाने वाला खुलासा, इस वजह से बदली आवाज; फैंस को दी ये बेहद जरूरी चेतावनी
मनोरंजन
सेलेना गोमेज ने हाल ही में खुलासा किया है कि ई-सिगरेट पीना की वजह से उनकी आवाज बदल गई है। एक हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने इस आदत को 'बेवकूफी' बताया।
उन्होंने कहा कि निकोटीन की लत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और ई-सिगरेट पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने अपने फैंस को इस गलती से बचने की सलाह दी।
सेलेना 2015 से ल्यूपस बीमारी के बारे में खुलकर बोलती रही
सेलेना साल 2015 से ही ल्यूपस नाम की बीमारी के बारे में खुलकर बात करती रही हैं। यह एक ऐसी बीमारी है, जो उनकी आवाज की नसों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।
हालांकि, ई-सिगरेट पीना को लेकर उन्हें कई बार आलोचना भी झेलनी पड़ी है, खासकर 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन नशे की लत के बारे में ईमानदारी से बात करने और बेहतर सेहत की ओर कदम बढ़ाने के लिए उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला है।