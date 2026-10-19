सेलेना गोमेज का चौंकाने वाला खुलासा, इस वजह से बदली आवाज; फैंस को दी ये बेहद जरूरी चेतावनी

सेलेना साल 2015 से ही ल्यूपस नाम की बीमारी के बारे में खुलकर बात करती रही हैं। यह एक ऐसी बीमारी है, जो उनकी आवाज की नसों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

हालांकि, ई-सिगरेट पीना को लेकर उन्हें कई बार आलोचना भी झेलनी पड़ी है, खासकर 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन नशे की लत के बारे में ईमानदारी से बात करने और बेहतर सेहत की ओर कदम बढ़ाने के लिए उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला है।