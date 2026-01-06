गोल्डन ग्लोब्स 2026: भारत में कब और कहां देखें? जानिए पूरी जानकारी
क्या है खबर?
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 के आगाज में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 11 जनवरी, 2026 काे इस प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन में होगा। हॉलीवुड के सबसे प्रतीक्षित पुरस्कार समारोहों में शामिल गोल्डन ग्लोब फिल्म और टीवी, दोनों क्षेत्रों को सम्मानित करता है। इस साल समारोह में कुछ बड़ी और शानदार फिल्मों को नामांकन मिला है। उससे पहले आइए जानते हैं कि इस समारोह को भारत में कब और कहां देखा जा सकेगा।
समारोह
भारत में कब और कैसे देखें समारोह?
गोल्डन ग्लोब्स 2026 का सीधा प्रसारण CBS पर प्रथम समयानुसार शाम 5:00 बजे अमेरिकी दर्शकों के लिए होगा। शो का प्रसारण पैरामाउंट+ पर भी किया जाएगा। हालांकि, भारत में यह समारोह सोमवार (12 जनवरी) की सुबह 6:30 बजे से देखा जा सकेगा। गोल्डन ग्लोब को व्यापक पुरस्कार प्रतिस्पर्धा को आकार देने के लिए भी जाना जाता है। इसमें मिला नामांकन या जीत, अन्य प्रमुख समारोहों जैसे ऑस्कर या एमी में फिल्म और सीरीज की स्थित को मजबूत कर सकता है।
नामांकन
इन फिल्मों को मिला है नामांकन
गोल्डन ग्लोब्स 2026 में फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने 9 नामांकन के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद फिल्म 'सेंटिमेंटल वैल्यू' और 'सिनर्स' हैं। 'फ्रैंकस्टीन', 'हैमनेट', 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट' और 'द सीक्रेट एजेंट' ने भी शीर्ष कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन किया है। टीवी सीरीज में, 'द व्हाइट लोटस' 6 नामांकन के साथ अन्य प्रमुख दावेदारों जैसे 'एडोलसेंस', 'ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग', 'सेवरेंस', 'एबॉट एलीमेंट्री', 'द बेयर' और 'द स्टूडियो' के साथ शीर्ष स्थान पर है।