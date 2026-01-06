गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार 2026 का आयोजन 11 जनवरी को होगा

गोल्डन ग्लोब्स 2026: भारत में कब और कहां देखें? जानिए पूरी जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 01:32 pm Jan 06, 202601:32 pm

क्या है खबर?

गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 के आगाज में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 11 जनवरी, 2026 काे इस प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन में होगा। हॉलीवुड के सबसे प्रतीक्षित पुरस्कार समारोहों में शामिल गोल्डन ग्लोब फिल्म और टीवी, दोनों क्षेत्रों को सम्मानित करता है। इस साल समारोह में कुछ बड़ी और शानदार फिल्मों को नामांकन मिला है। उससे पहले आइए जानते हैं कि इस समारोह को भारत में कब और कहां देखा जा सकेगा।