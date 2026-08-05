जानिए 'गॉडजिला माइनस जीरो' का कहा होगा प्रीमियर?

1949 के जापान पर आधारित यह फिल्म, 'गॉडजिला माइनस वन' के 2 साल बाद शिकिशिमा परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है।

बता दें, पिछली फिल्म 'गॉडजिला माइनस वन' ने दुनिया भर में 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी और ऑस्कर भी जीता था।

न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के आर्टिस्टिक निर्देशक डेनिस लिम ने यामाजाकी के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इसे नए अंदाज में पेश किया है, लेकिन साथ ही गॉडजिला की युद्ध के बाद की किंवदंती वाली पहचान को भी पूरा सम्मान दिया है।