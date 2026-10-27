'रामायण' के कारण बढ़ेगा फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' का इंतजार? सामने आया ये कारण

टाइम्स नाउ के मुताबिक, भारत में 6 नवंबर को रिलीज हो रही 'गॉडजिला माइनस जीरो' में बदलाव किया जा सकता है।

कहा जा रहा है कि 'रामायण' IMAX स्क्रीन के लिए भारतीय सिनेमाघरों की पहली पसंद है। IMAX शो की कमी और स्क्रीन की संख्या के कारण, 'गॉडजिला माइनस जीरो' की भारत में रिलीज आगे बढ़ सकती है।

हालांकि, एडवेंचर फिल्म की भारतीय मार्केटिंग टीम ने अभी तक इन अटकलों पर कोई जवाब नहीं दिया है।