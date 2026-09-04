ग्लेन पॉवेल ने मिशेल रैंडोल्फ संग रिश्ते की कर दी पुष्टि, कहा- इसमें घबराहट कैसी

ग्लेन और मिशेल के बीच डेटिंग की चर्चाएं सबसे पहले 2025 के आखिर में शुरू हुई थीं। ऑस्टिन से लेकर लॉस एंजिल्स तक, उन्हें कई इवेंट्स में साथ देखा गया था।

आखिरकार, उन्होंने 7 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी। इस पोस्ट में उन्होंने जोई डच जैसे दोस्तों के साथ अपनी 'हेल ऑफ अ फोर्थ' छुट्टी की तस्वीरें साझा की थीं।

अप्रैल 2023 में मॉडल गीगी पेरिस से ब्रेकअप होने के बाद यह ग्लेन का पहला रिश्ता है और वे इसमें वाकई बहुत खुश नजर आ रहे हैं।