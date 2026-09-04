ग्लेन पॉवेल ने मिशेल रैंडोल्फ संग रिश्ते की कर दी पुष्टि, कहा- इसमें घबराहट कैसी
अभिनेता ग्लेन पॉवेल ने हाल ही में खुलासा किया है कि 'लैंडमैन' की अभिनेत्री मिशेल रैंडोल्फ के साथ उनका रिश्ता काफी गंभीर मोड़ पर है।
37 साल के इस कलाकार ने न्यूयॉर्क में ऑटोग्राफ देते वक्त इस बारे में बात कि जुलाई में इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते का ऐलान करने में उन्हें जरा भी घबराहट नहीं हुई थी।
ग्लेन के मुताबिक, "अगर आप किसी रिश्ते में यकीन रखते हैं, तो उसमें घबराहट जैसी कोई बात नहीं होती।"
ग्लेन और मिशेल ने इंस्टाग्राम पर की थी रिश्ते की पुष्टि
ग्लेन और मिशेल के बीच डेटिंग की चर्चाएं सबसे पहले 2025 के आखिर में शुरू हुई थीं। ऑस्टिन से लेकर लॉस एंजिल्स तक, उन्हें कई इवेंट्स में साथ देखा गया था।
आखिरकार, उन्होंने 7 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी। इस पोस्ट में उन्होंने जोई डच जैसे दोस्तों के साथ अपनी 'हेल ऑफ अ फोर्थ' छुट्टी की तस्वीरें साझा की थीं।
अप्रैल 2023 में मॉडल गीगी पेरिस से ब्रेकअप होने के बाद यह ग्लेन का पहला रिश्ता है और वे इसमें वाकई बहुत खुश नजर आ रहे हैं।