ग्ली की पूर्व कलाकार बेका टोबिन दूसरी बार बनीं मां, सरोगेसी के जरिए दिया जन्म

मेयर का जन्म तय समय से साढ़े 5 हफ्ते पहले हो गया था। फिलहाल वह NICU में भर्ती है। टोबिन ने बताया कि वह अभी फीडिंग ट्यूब पर है, लेकिन उसकी हालत 'अच्छी' बनी हुई है।

डिलीवरी के दौरान बीका खुद मौजूद थीं और उन्होंने मिडवाइफ की मदद भी की। उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'मेयर' अपने परदादा और दादी के सम्मान में रखा है।

मेयर का एक बड़ा भाई फोर्ड भी है, जिसका जन्म भी सरोगेसी के ज़रिए ही हुआ है। बीका टोबिन बांझपन और मातृत्व से जुड़े अपने सफर के बारे में हमेशा खुलकर बात करती रही हैं।