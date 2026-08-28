ग्लैडिस नाइट का नया अध्याय, 75 साल बाद थमेगी लाइव शोज की रफ्तार, अब परिवार संग बिताएंगी समय
मशहूर गायिका ग्लैडिस नाइट ने हाल ही में 75 साल से ज्यादा के लंबे करियर के बाद अब लाइव परफॉरमेंस कम करने का ऐलान किया है।
अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने जिंदगी के 'अगले पड़ाव' में कदम रखने की अपनी खुशी जताई और फैंस को उनके लगातार साथ और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने सभी को भरोसा भी दिलाया कि वे जल्द ही फिर से लाइव शोज में दर्शकों से मिलेंगी।
ग्लैडिस अब परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की सोच रही
ग्लैडिस ने बताया कि वे अब अपने पति विलियम मैकडॉवेल और अपने बड़े परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती हैं। उनके परिवार में 17 नाती-नातिन और 10 परपोते-परपोतियां हैं।
उनका यह फैसला 2025 में चाका खान, पैटी लेबेल और स्टेफनी मिल्स के साथ हुए उनके व्यस्त 'द क्वीन्स टूर' के ठीक बाद आया है।
एक तरफ जहां उनके बेटे ने कहा था कि लगातार टूर करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वहीं ग्लैडिस ने साफ कर दिया कि वह बिल्कुल स्वस्थ और खुश हैं और अपने परिवार के साथ जीवन का पूरा आनंद ले रही हैं।