ग्लैडिस नाइट का नया अध्याय, 75 साल बाद थमेगी लाइव शोज की रफ्तार, अब परिवार संग बिताएंगी समय

ग्लैडिस ने बताया कि वे अब अपने पति विलियम मैकडॉवेल और अपने बड़े परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती हैं। उनके परिवार में 17 नाती-नातिन और 10 परपोते-परपोतियां हैं।

उनका यह फैसला 2025 में चाका खान, पैटी लेबेल और स्टेफनी मिल्स के साथ हुए उनके व्यस्त 'द क्वीन्स टूर' के ठीक बाद आया है।

एक तरफ जहां उनके बेटे ने कहा था कि लगातार टूर करना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वहीं ग्लैडिस ने साफ कर दिया कि वह बिल्कुल स्वस्थ और खुश हैं और अपने परिवार के साथ जीवन का पूरा आनंद ले रही हैं।