नेपाल में अचानक आई बाढ़, सितारों ने दिखाई एकजुटता; बढ़ाया मदद का हाथ
26 अगस्त को ग्लेशियर टूटने के बाद नेपाल में भयंकर बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से कम से कम 475 लोगों की जान चली गई और लगभग 1,500 लोग अभी भी लापता हैं।
इस आपदा ने घरों, सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जैसे-जैसे बचाव कार्य जारी है, कई बॉलीवुड हस्तियां सामने आ रही हैं और पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही हैं।
कलाकारों ने हेल्पलाइन और मदद का किया वादा
फरहान अख्तर और भूमि पेडनेकर ने उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर साझा किए, जिन्हें मदद की जरूरत है। भूमि ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कीं।
कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर नेपाल और चीन दोनों जगह हुई त्रासदी की भयावहता को उजागर किया।
सोनू सूद ने पीड़ितों को खाना, आश्रय और हर तरह की सहायता देने का वादा किया। मनीषा कोइराला ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और अपने देश के लिए प्रार्थना करने की अपील की।
संजय दत्त ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह हर संभव तरीके से मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
बाढ़ के दौरान पोखरा में खराज रहे सुरक्षित
बंगाली अभिनेता खराज मुखर्जी और उनकी पत्नी बाढ़ के दौरान पोखरा में शूटिंग कर रहे थे और वहीं फंस गए थे, लेकिन वे अब सुरक्षित हैं।
उनके बेटे ने बताया कि जिस जगह यह त्रासदी हुई, वह उनसे कुछ दूरी पर ही थे और वे खतरे से बाहर हैं।