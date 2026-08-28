नेपाल में अचानक आई बाढ़, सितारों ने दिखाई एकजुटता; बढ़ाया मदद का हाथ

फरहान अख्तर और भूमि पेडनेकर ने उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर साझा किए, जिन्हें मदद की जरूरत है। भूमि ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा कीं।

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर नेपाल और चीन दोनों जगह हुई त्रासदी की भयावहता को उजागर किया।

सोनू सूद ने पीड़ितों को खाना, आश्रय और हर तरह की सहायता देने का वादा किया। मनीषा कोइराला ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और अपने देश के लिए प्रार्थना करने की अपील की।

संजय दत्त ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह हर संभव तरीके से मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।