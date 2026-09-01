रघु राम ने कृति सैनन के राखी विज्ञापन के कपड़ों पर हो रही आलोचना पर उठाए सवाल, जानिए क्या बोले?

GIVA के 'रक्षा बंधन' विज्ञापन को लेकर कृति सैनन को सोशल मीडिया पर खूब आलोचना झेलनी पड़ी। विज्ञापन में कृती एक खास स्टाइल का ब्लाउज पहने हुए थीं और उन्होंने अपने भाई के साथ-साथ अपने पालतू कुत्ते को भी राखी बांधी।

कई लोगों को यह विज्ञापन ज्यादा आधुनिक लगा या उन्होंने इसे राखी के त्योहार का अपमान माना, जिस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। इसके बाद रघु राम ने कृति का खुले तौर पर बचाव किया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर महिला के कपड़ों का मुद्दा ही हमेशा क्यों बन जाता है?

उन्होंने कहा कि किसी अपराध के लिए महिलाओं के पहनावे को दोष देना एक 'आपराधिक मानसिकता' है। उनका मानना था कि पुरुष यह तय न करें कि औरतें क्या पहनें।