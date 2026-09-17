एयरलाइन पर क्यों फूटा गिप्पी ग्रेवाल का गुस्सा? बोले- उनसे माफी तक नहीं मांगी गई

गिप्पी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'AC1504 फ्लाइट में @AirCanada के साथ मेरा अनुभव बहुत खराब रहा। मैंने बिजनेस क्लास के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मुझे इकोनॉमी क्लास में बिठा दिया गया। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो जवाब बस यही था कि 'ऐसा हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। आप चाहें तो फ्लाइट लें या छोड़ दें।' एक साधारण माफी भी नहीं मांगी गई। मदद की बजाय मुझसे कहा गया कि फ्लाइट से उतार दिया जाएगा।'