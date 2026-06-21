फिल्म

ट्रेलर के साथ रिलीज तारीख का ऐलान

ट्रेलर की शुरुआत गुरप्रीत गुग्गी से होती है, जो जसविंदर के निधन का शोक मनाते हैं। उनके साथ गिप्पी और बिन्नू ढिल्लन अपने पुराने किरदारों में लौटे हैं। इसके बाद कहानी भयानक गलतफहमियों और अजीबोगरीब परिस्थितियों की ओर मुड़ती है। गिप्पी अपना प्यार पाने के लिए झूठ बोलता है। उसका यह झूठ पूरी स्टारकास्ट को अनगिनत झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। कुल मिलाकर ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर है। यह फिल्म 26 जून को रिलीज हो रही है।