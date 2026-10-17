जॉर्जिया एंड्रियानी वेब सीरीज 'डाइस' से धमाल मचाने को तैयार, इतालवी किरदार से करियर को मिलेगी नई उड़ान

अभिनेत्री और मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी जल्द ही नई हिंदी वेब सीरीज 'डाइस' में नजर आएंगी। इस थ्रिलर सीरीज में वो एक इतालवी किरदार निभाती दिखाई देंगी। इस प्रोजेक्ट की शूटिंग नवंबर, 2026 में शुरू होने वाली है। सीरीज का निर्देशन और निर्माण चंद्रकांत सिंह कर रहे हैं, जबकि एंजेलो विगीनो सह-निर्माता के तौर पर जुड़े हैं।

'डाइस' की शूटिंग इटली में होगी। इसके लिए पोटेंजा और ब्रिंडिसी जैसी जगहों को चुना गया है। जॉर्जिया ने इस प्रोजेक्ट को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो अपने नए किरदार को निभाने और टीम के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। इटली में शूटिंग करना उनके लिए इस अनुभव को और खास बनाएगा।