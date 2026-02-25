'घूसखोर पंडित' मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश- माध्यम कोई भी हो, अपमान बर्दाश्त नहीं

सम्मान पर जोर कोर्ट ने कहा- पदाधिकारी और आम नागरिक दोनों को समाज का सम्मान करना अनिवार्य ये टिप्पणी उस मामले के संदर्भ में आई है, जिसमें कोर्ट ने 5 दिन पहले ही फिल्म निर्माताओं को इसका विवादित शीर्षक बदलने का आदेश दिया था। जज ने कहा कि भारतीय संविधान में 'भाईचारा' एक मौलिक मूल्य है। राज्य या किसी भी व्यक्ति को समाज के किसी हिस्से को 'विलेन' की तरह पेश करने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने याद दिलाया कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और आम नागरिकों, दोनों को ही मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है।

अनावश्यक रोक सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कला और फिल्म पर अनावश्यक रोक नहीं लगेगी अदालत ने कहा कि भले ही फिल्म निर्माताओं ने विवादित शीर्षक वापस ले लिया हो, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द का संतुलन स्पष्ट करना जरूरी था। फिल्म, व्यंग्य, कविता या कला को सिर्फ आपत्ति के कारण नहीं रोका जा सकता। इसका मूल्यांकन 'समझदार और तर्कसंगत दर्शक' की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि अत्यधिक संवेदनशील व्यक्तियों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड से प्रमाणित हो चुकीं फिल्मों में कोर्ट आमतौर पर दखल नहीं देगा।

