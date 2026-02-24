'घूसखोर पंडित' निर्माताओं के खिलाफ नया नोटिस जारी

फिल्म 'घूसखोर पंडित' पर नई आफत, अब जबलपुर JMFC कोर्ट ने भेजा नोटिस

मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म 'घूसखोर पंडित' फिर नई मुसीबत लेकर आ गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) कोर्ट की ओर से निर्माता नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। कोर्ट द्वारा कार्यवाही ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद की गई है। बता दें, 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मामला शांत करने का निर्देश दिया था।