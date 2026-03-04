फिल्म 'तू या मैं' से धमाकेदार गाना जारी, शनाया कपूर और आदर्श गौरव की जोड़ी छाई

लेखन ज्योति सिंह 07:10 pm Mar 04, 202607:10 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म 'तू या मैं' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कमाई पर बात करें, तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म औंधे मुंह गिरी थी। इसने भारत में महज 6.72 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया था। रिलीज के करीब 20 दिन बाद निर्माताओं ने इस फिल्म का धमाकेदार गाना जारी किया है। ध्रुव विश्वनाथ, छवि सोधानी और प्रज्ञा सोधानी की आवाज में आए इस गाने का शीर्षक 'गेट योर पार्टी स्टार्टेड' है।