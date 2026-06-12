हॉलीवुड छायाकार जॉर्ज रिचमंड हिमाचल प्रदेश में गंभीर हादसे का हुए शिकार, जानें अब कैसा है हाल

जॉर्ज की गर्दन की हुई सर्जरी

स्थानीय टीमों और भारतीय वायु सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला और जॉर्ज को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें पहले कुल्लू हवाई मार्ग द्वारा भेजा गया, फिर इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ भेजा गया।

चंडीगढ़ में डाक्टरों ने उनकी गर्दन की चोट का ऑपरेशन किया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और वे डाक्टरों की कड़ी निगरानी में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स कितने भी अनुभवी खिलाड़ियों के लिए भी कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं।