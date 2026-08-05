GDN का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, आर. माधवन बने महान आविष्कारक जी.डी. नाडु
आने वाली फिल्म 'GDN' से अभिनेता जयराम का पहला लुक सामने आ गया है। इसमें जयराम 'अंबलपारा कृष्णन' बने नजर आ रहे हैं।
वहीं, फिल्म में आर. माधवन महान आविष्कारक जी.डी. नाडु की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म नाडु के इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को दर्शाएगी।
जयराम का किरदार एक सिद्धांतवादी व्यक्ति का है, जो हमेशा सही का साथ देता है।
'GDN' कब होगी रिलीज?
फिल्म 'GDN' का ट्रेलर भी जारी हो गया है। ट्रेलर में नाडु के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय UMS की झलक मिलती है, जिसकी बदौलत वे अमीर बने।
इसमें उन्हें एक पॉलीटेक्निक कॉलेज शुरू करते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि, ट्रेलर में तनाव के पल भी दिखते हैं। एक सीन में कृष्णन, नाडु से पैसों और नैतिकता को लेकर सवाल करते नजर आते हैं।
'GDN' में प्रियामणि, सत्यराज, दुशारा विजयन, अदिति बलान और विनय राय जैसे कई शानदार कलाकार हैं।
यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।