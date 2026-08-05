GDN का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, आर. माधवन बने महान आविष्कारक जी.डी. नाडु

फिल्म 'GDN' का ट्रेलर भी जारी हो गया है। ट्रेलर में नाडु के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय UMS की झलक मिलती है, जिसकी बदौलत वे अमीर बने।

इसमें उन्हें एक पॉलीटेक्निक कॉलेज शुरू करते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि, ट्रेलर में तनाव के पल भी दिखते हैं। एक सीन में कृष्णन, नाडु से पैसों और नैतिकता को लेकर सवाल करते नजर आते हैं।

'GDN' में प्रियामणि, सत्यराज, दुशारा विजयन, अदिति बलान और विनय राय जैसे कई शानदार कलाकार हैं।

यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।