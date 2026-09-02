आर माधवन की फिल्म 'GDN' की OTT रिलीज तारीख आई, जानिए कब-कहां देख सकेंगे

जन्माष्टमी के अवसर पर, 'GDN' का डिजिटल प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 4 सितंबर को किया जाएगा। सब्सक्राइबर यूजर्स घर बैठकर इसका लुत्फ उठा पाएंगे।

यह फिल्म एक स्वतंत्र नवप्रवर्तक के रूप में नायडू के सफर को दर्शाती है। अपनी तकनीकी प्रगति के दौरान उन्हें जिन प्रतिरोधों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन पर भी प्रकाश डालती है।

निर्माण वर्गीस मूलन पिक्चर्स और ट्राइकलर फिल्म्स ने किया है। इसमें सत्यराज, जयराम, और प्रियामणि जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में मौजूद हैं।