राइज एंड फॉल 2: गौतम गुलाटी के भाई ने प्रियंका चाहर चौधरी को यह ताज, परिवार के आने से पलटा गेम
'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन में गौतम गुलाटी के भाई ने प्रियंका चाहर चौधरी को पहले नंबर पर रखकर सबको हैरान कर दिया।
उन्होंने गौतम के साथ प्रियंका की कड़ी टक्कर को शो को मजेदार बनाए रखने का श्रेय दिया। गौतम के भाई ने गौतम को अपनी रणनीतिक दोस्ती पर फिर से सोचने की सलाह भी दी, साथ ही प्रियंका के समझदारी भरे खेल की सराहना की।
पारिवारिक मुलाकातों से गेम की रणनीति में आया बदलाव
इस हफ्ते परिवार के सदस्यों से हुई मुलाकातें कई भावनाओं और गेम की रणनीतियों में बड़े बदलाव लेकर आईं। कुछ टिप्पणियों की वजह से प्रियंका के भाई नाराज हो गए, जिससे प्रियंका थोड़ी परेशान दिखीं।
वहीं, निहारिका को अपनी मां से खूब हौसला मिला। निहारिका की मां ने भी प्रियंका को ही सबसे मजबूत खिलाड़ी बताया।
इसी बीच, इरिना की दोस्त ने जब स्वरा की आलोचना की तो इरिना अपनी दोस्ती पर फिर से सोचने लगीं। इन मुलाकातों से मुकाबले में कई नए मोड़ आ गए हैं।