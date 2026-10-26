राइज एंड फॉल 2: गौतम गुलाटी के भाई ने प्रियंका चाहर चौधरी को यह ताज, परिवार के आने से पलटा गेम

इस हफ्ते परिवार के सदस्यों से हुई मुलाकातें कई भावनाओं और गेम की रणनीतियों में बड़े बदलाव लेकर आईं। कुछ टिप्पणियों की वजह से प्रियंका के भाई नाराज हो गए, जिससे प्रियंका थोड़ी परेशान दिखीं।

वहीं, निहारिका को अपनी मां से खूब हौसला मिला। निहारिका की मां ने भी प्रियंका को ही सबसे मजबूत खिलाड़ी बताया।

इसी बीच, इरिना की दोस्त ने जब स्वरा की आलोचना की तो इरिना अपनी दोस्ती पर फिर से सोचने लगीं। इन मुलाकातों से मुकाबले में कई नए मोड़ आ गए हैं।