इस खास कवर पर आर्यन संग फिल्ममेकर पायल कपाड़िया और थेजा रियो भी भारतीय सिनेमा की उभरती हुई आवाजों के रूप में नजर आए हैं। अलग-अलग बैकग्राउंड और काम करने के जुदा अंदाज के बावजूद इन तीनों की फिल्में भारतीय कहानियों के नए दौर को बखूबी दिखाती हैं।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने 2025 में 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से निर्देशन की शुरुआत की थी। इस सीरीज में उन्होंने कॉमेडी के जरिए बॉलीवुड के पीछे की कहानी दिखाई थी।