'खतरों के खिलाड़ी 15' स्टंट में घायल हुए गौरव खन्ना, दिखाई सबसे दर्दनाक अनुभव की तस्वीरें; इंटरनेट पर मचा हंगामा
'बिग बॉस 19' और 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' में नजर आ चुके गौरव खन्ना 'खतरों के खिलाड़ी 15' में स्टंट करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
कलर्स टीवी पर हाल ही में शुरू हुए इस शो के दौरान उन्हें यह चोट लगी। गौरव ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी चोटों की तस्वीरें साझा कीं और बताया कि यह उनके लिए 'अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव' रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि टीवी पर इस स्टंट को देखते हुए भी उन्हें दर्द महसूस होता है और उनके शरीर पर अभी भी उन चोटों के निशान मौजूद हैं।
गौरव के स्टंट पर हो रहा है विवाद
गौरव को लगी इस चोट ने इंटरनेट पर खूब हलचल मचाई है। कई लोगों ने इस स्टंट की आलोचना करते हुए सवाल उठाए हैं कि टीवी शो में इतने खतरनाक स्टंट की इजाजत कैसे दी जा सकती है।
कुछ यूजर्स ने तो इस स्टंट को दुखदाई बताया और शो पर कानूनी कार्रवाई करने या उसे बैन करने की मांग तक कर डाली।
हालांकि, इस सारे विवाद के बावजूद लोग गौरव और बाकी प्रतिभागियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। हर कोई उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है।