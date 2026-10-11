अनुपमा के 'अनुज' ने बने 'श्री राम', गौरव खन्ना का आगरा के जनकपुरी महोत्सव 2026 से दिव्य अवतार वायरल
टीवी सीरियल 'अनुपमा' में अनुज का किरदार निभाने वाले गौरव खन्ना ने आगरा के जनकपुरी महोत्सव 2026 में पहली बार भगवान श्रीराम की भूमिका निभाई।
उनके शांत और आध्यात्मिक अभिनय ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और यह देखते ही देखते वायरल हो गया।
इस मंच पर हनुमान के रूप में विंदू दारा सिंह और अहम किरदारों में राजन मोदी, प्राची और आर्य बब्बर भी मौजूद थे। इन सभी कलाकारों ने मिलकर रामायण की इस पौराणिक कथा को एक नई ऊर्जा दी।
गौरव ने क्यों छोड़ा था 'खतरों के खिलाड़ी 15'?
भगवान राम के किरदार में गौरव के इस पहले अभिनय से पहले, उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी 15' को अलविदा कह दिया था।
हालांकि, उन्होंने अपना एलिमिनेशन स्टंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें शो से हटना पड़ा।
गौरव ने अपनी अच्छी सेहत को प्राथमिकता दी और किसी और चोट से बचने के लिए यह कदम उठाया। उनके शो से बाहर होने की वजह से रुहानिका धवन को इसमें एक बार फिर मौका मिला।