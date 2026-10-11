अनुपमा के 'अनुज' ने बने 'श्री राम', गौरव खन्ना का आगरा के जनकपुरी महोत्सव 2026 से दिव्य अवतार वायरल

टीवी सीरियल 'अनुपमा' में अनुज का किरदार निभाने वाले गौरव खन्ना ने आगरा के जनकपुरी महोत्सव 2026 में पहली बार भगवान श्रीराम की भूमिका निभाई।

उनके शांत और आध्यात्मिक अभिनय ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और यह देखते ही देखते वायरल हो गया।

इस मंच पर हनुमान के रूप में विंदू दारा सिंह और अहम किरदारों में राजन मोदी, प्राची और आर्य बब्बर भी मौजूद थे। इन सभी कलाकारों ने मिलकर रामायण की इस पौराणिक कथा को एक नई ऊर्जा दी।