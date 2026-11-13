'बिग बॉस 20': दिवाली बवाल के बाद गौरव गुप्ता ने की इंस्टा पर वापसी, क्या और गहराएगा ड्रामा?

तब से, गौरव ने कई क्लिप्स और रिएक्शन्स पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने स्काउट पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया है।

उन्होंने तो दर्शकों की ऐसी टिप्पणियां भी साझा की हैं, जिनमें यह सवाल उठाया गया है कि स्काउट ने इसे इतना व्यक्तिगत क्यों लिया।

इस पूरे मामले ने ऑनलाइन एक नई बहस छेड़ दी है कि रियलिटी शो में निजी जिंदगी और मनोरंजन के बीच आखिर लक्ष्मण रेखा कहां खींची जानी चाहिए।