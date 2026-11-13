'बिग बॉस 20': दिवाली बवाल के बाद गौरव गुप्ता ने की इंस्टा पर वापसी, क्या और गहराएगा ड्रामा?
लेखन अंशिका शुक्ला
गौरव गुप्ता ने 'बिग बॉस 20' के एक गरमागरम एपिसोड के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से पब्लिक कर दिया है।
इस एपिसोड में उनके, स्काउट ओपी और लव गिल के बीच काफी खींचतान देखने को मिली थी।
यह सारा हंगामा 'दिवाली स्पेशल' के दौरान शुरू हुआ था, जब गौरव ने स्काउट के रिश्तों को लेकर कुछ मजाक किया था। यह बात स्काउट और लव दोनों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी।
गौरव ने स्काउट को निशाने पर लिया, छिड़ी बहस
तब से, गौरव ने कई क्लिप्स और रिएक्शन्स पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने स्काउट पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया है।
उन्होंने तो दर्शकों की ऐसी टिप्पणियां भी साझा की हैं, जिनमें यह सवाल उठाया गया है कि स्काउट ने इसे इतना व्यक्तिगत क्यों लिया।
इस पूरे मामले ने ऑनलाइन एक नई बहस छेड़ दी है कि रियलिटी शो में निजी जिंदगी और मनोरंजन के बीच आखिर लक्ष्मण रेखा कहां खींची जानी चाहिए।