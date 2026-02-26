गौहर खान ने दूसरे बेटे का चेहरा दिखाया

गौहर खान ने कराया दूसरे बेटे का दीदार, उमराह करने पहुंचे नन्हे 'फरवान'

लेखन ज्योति सिंह 06:41 pm Feb 26, 202606:41 pm

क्या है खबर?

गौहर खान और जैद दरबार ने 1 सितंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया था। रमजान के पवित्र दिनों में, आखिर उन्होंने अपने नन्हे बेटे का चेहरा दिखा दिया है। उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आते ही फैंस का ध्यान खींच लिया है। दरअसल, गौहर अपने पति और बड़े बेटे, जहान के साथ उमराह करने के लिए पहुंची थीं। इस खास मौके पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ तस्वीरें साझा कीं जिसमें नन्हे फरवान नजर आए हैं।