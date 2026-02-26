गौहर खान ने कराया दूसरे बेटे का दीदार, उमराह करने पहुंचे नन्हे 'फरवान'
क्या है खबर?
गौहर खान और जैद दरबार ने 1 सितंबर, 2025 को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया था। रमजान के पवित्र दिनों में, आखिर उन्होंने अपने नन्हे बेटे का चेहरा दिखा दिया है। उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आते ही फैंस का ध्यान खींच लिया है। दरअसल, गौहर अपने पति और बड़े बेटे, जहान के साथ उमराह करने के लिए पहुंची थीं। इस खास मौके पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ तस्वीरें साझा कीं जिसमें नन्हे फरवान नजर आए हैं।
पोस्ट
दूसरे बेटे के साथ पहली बार उमराह करने पहुंची अभिनेत्री
गौहर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं जो उमराह के दौरान ली गई थीं। अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'बड़े को काबा से पहला सलाम करवाया था, तो छोटे का सलाम भी तो बनता है।' उन्होंने बताया कि छोटे बेटे फरवान को उमराह कराने के लिए वह उसे मक्का ले गई थीं। साथ ही फैंस से अनुरोध किया कि वे पवित्र भूमि से दुनिया के लिए प्रार्थना करते हुए उनके बच्चों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें।
आशीर्वाद
जैद दरबार ने बच्चों को बताया आशीर्वाद
उधर जैद ने तस्वीरें साझा करते हुए अपने बच्चों को 'सबसे बड़ा आशीर्वाद' बताया है। उन्होंने लिखा, 'मेरे सबसे बड़े आशीर्वाद, जहान और फरवान। कृपया हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन।' बता दें, गौहर और जैद ने 20 दिसंबर, 2020 को एक निजी समारोह के दौरान शादी की थी। मई, 2023 में उन्होंने अपने बड़े बेटे का स्वागत किया था। वहीं 2 साल बाद, यानी 2025 में इस जोड़े को दूसरे बेटे का आशीर्वाद मिला था।